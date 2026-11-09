Минобороны перечислило цели ударов по Украине

Минобороны назвало цели ночного удара по Украине – были поражены объекты энергетической инфраструктуры, используемые в военных целях.

ВС России поразили Глобинский завод в Полтавской области, электроподстанции в районах населенных пунктов Белая Церковь, Кривой Рог и Черкассы, а также тяговая электроподстанция в Винницкой области.

В Черном море возле Одессы поражен сухогруз, в котором находилось военное имущество для ВСУ.

Ранее российская армия поразила объекты транспортной инфраструктуры и логистики ВСУ.