Дория Рэгланд: что известно о матери Меган Маркл на фоне громкого скандала с её бывшим мужем

Дория Рэгланд — один из самых близких людей в жизни Меган Маркл. Мать всегда поддерживала герцогиню Сассекскую и приходила ей на помощь в непростые моменты. Она была рядом с дочерью, когда та строила актёрскую карьеру в Голливуде, а позднее помогала ей и принцу Гарри после их отказа от исполнения обязанностей старших членов британской королевской семьи.

Бывшая социальная работница и инструктор по йоге всегда старалась держаться вдали от пристального внимания общественности. Однако её семья вновь оказалась в центре громкого скандала после того, как 6 ноября 2026 года во Флориде был арестован её бывший супруг, Томас Маркл-старший.

82-летнего мужчину задержали в рамках расследования ФБР по делу о предполагаемом хранении материалов сексуального насилия над детьми. По данным Министерства юстиции США, такие материалы могли находиться в двух арендованных им складских помещениях в районе Лос-Анджелеса. Томасу предъявлено обвинение по одному эпизоду хранения детской порнографии. Свою вину он ранее отрицал.

Несмотря на то что Дория сохраняет близкие отношения с Меган, о её общении с бывшим мужем на протяжении многих лет практически ничего не сообщалось. Рассказываем, что известно о матери герцогини Сассекской, её происхождении, карьере и семейной жизни.

Детство, молодость и знакомство с отцом Меган

Дория Рэгланд родилась 2 сентября 1956 года в Кливленде, штат Огайо. Позднее она переехала в Калифорнию, где в конце 1970-х познакомилась с будущим отцом Меган — Томасом Марклом. В то время Дория работала на телевизионной студии, а Томас занимался постановкой освещения.

В 2015 году Меган поделилась подробностями знакомства родителей в эссе для британского издания Elle. "Мне нравится думать, что его привлекли её нежные глаза и причёска афро, а также их общая любовь к антиквариату", — написала она.

Впоследствии Дория построила карьеру в сфере социальной работы, специализируясь на помощи пожилым людям. Кроме того, она преподавала йогу.

В интервью журналу Glamour в 2017 году Меган рассказала, насколько сильно восхищается стремлением матери помогать окружающим. "Моя мама — инструктор по йоге, но она также занимается социальной работой, причём специализируется именно на помощи пожилым людям", — объяснила будущая герцогиня.

Меган также называла Дорию "свободной душой", подчёркивая особенную близость между ними и эмоциональную поддержку, которую всегда получала от матери.

Брак с Томасом Марклом и развод

Дория Рэгланд и Томас Маркл поженились в 1979 году. 4 августа 1981 года у супругов родилась дочь Меган. Однако семейная жизнь пары не сложилась, и в 1987 году родители будущей герцогини развелись.

Несмотря на расставание, Меган положительно отзывалась о том, как родители справлялись с её совместным воспитанием. По словам герцогини, они умели находить общий язык ради дочери, хотя жизнь между двумя домами сопровождалась определёнными трудностями.

Отношения Меган с отцом начали серьёзно ухудшаться накануне её свадьбы с принцем Гарри в 2018 году. Конфликт обострился после того, как Томас признался в сотрудничестве с таблоидами и участии в постановочных фотосессиях для папарацци. В результате он так и не появился на свадьбе дочери, которая состоялась 19 мая 2018 года в Виндзорском замке.

Дория была единственной родственницей Меган на свадьбе

В отличие от Томаса Маркла, Дория Рэгланд находилась рядом с дочерью в один из самых важных дней её жизни. Она стала единственной представительницей семьи Меган, присутствовавшей на свадебной церемонии.

Позднее Дория приняла участие в документальном сериале Netflix "Гарри и Меган", вышедшем в 2022 году. После замужества дочери и её отказа от исполнения королевских обязанностей Рэгланд продолжила играть важную роль в жизни супругов.

Дория также установила тёплые отношения с зятем, принцем Гарри. В мае 2019 года она впервые стала бабушкой, когда у Сассекских родился сын Арчи. В июне 2021 года в семье появилась дочь Лилибет.

"Я сразу почувствовала, что он — тот самый"

В документальном сериале "Гарри и Меган" Дория поделилась воспоминаниями о первом впечатлении от принца Гарри. Она рассказала, как была счастлива видеть дочь в отношениях, основанных на любви.

"Он был просто очень приятным человеком. И они выглядели такими счастливыми вместе. Да, у меня было ощущение, что он — тот самый", — вспоминала Рэгланд.

Мать герцогини также призналась, что после вступления в британскую королевскую семью Меган столкнулась с серьёзными трудностями. "Последние пять лет были непростыми", — отметила Дория в документальном фильме.

Что ФБР обнаружило при обысках помещений Томаса Маркла

По информации Министерства юстиции США, федеральные агенты провели обыски в двух складских помещениях в районе Лос-Анджелеса, которые Томас Маркл арендовал с 2008 года. Следователи изъяли около 78 предметов, включая диапозитивы, фотографические негативы и книги, предположительно содержащие материалы сексуального насилия над детьми.

Утверждается, что на некоторых обнаруженных снимках запечатлён взрослый мужчина с несовершеннолетними девочками. Один из свидетелей опознал в этом мужчине Томаса Маркла.

После задержания во Флориде Маркл предстал перед федеральным судом в Тампе. Его освободили из-под стражи с условием соблюдения домашнего режима и электронного мониторинга.

Меган знала об обвинениях против отца задолго до его ареста

Арест Томаса Маркла последовал за публичными заявлениями герцогини Сассекской, сделанными на фоне сообщений о расследовании в отношении её отца на Филиппинах.

Меган рассказала, что узнала о тревожных обвинениях несколько лет назад. По опубликованным сведениям, в 2019 году ей стало известно о письме, направленном в лондонскую полицию и подразделение, отвечающее за охрану членов королевской семьи. Герцогиня также объяснила, почему решила не допускать общения отца со своими детьми.

"Я надеюсь, что теперь станет понятно: несмотря на то, как некоторые СМИ на протяжении многих лет искажали происходящее, моё решение держаться на расстоянии от отца и не позволять ему общаться с нашими детьми было продиктовано исключительно одной причиной — желанием защитить их", — заявила Меган.

Она добавила, что глубоко потрясена последними событиями и особенно обеспокоена судьбой детей, которые могли пострадать.

На фоне продолжающегося скандала Дория Рэгланд остаётся важной частью жизни дочери и её семьи. На протяжении многих лет мать Меган старалась избегать публичных конфликтов, поддерживая её в самые непростые периоды — от разрыва отношений с отцом до напряжённости внутри британской королевской семьи.