В Кузбассе ищут замеченного в районе курорта Шерегеш медведя

Медведя, которого заметили возле популярного курорта Шерегеш в Кемеровской области, пытается разыскать мобильная группа с квадрокоптером.

Как оказалось, медведь не ушел в спячку на зиму. Животное заметили недалеко от подъёмника горнолыжного курорта на горе Зеленой.

На место выехали государственный инспектор и охотники, сообщили в министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса. Поиски осложняются глубоким снегом, который мешает задействовать собак.

"Снегоходная техника на горных склонах также не везде проходит. Сегодня мобильная группа продолжает патрулирование территории с применением квадрокоптера", - рассказали в ведомстве.

Тем временем число погибших из-за медведей в России в 2026 году превысило 30. Сложная ситуация с хищниками сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. Животные стали выходить к людям из-за роста популяции и неурожайного года в тайге.