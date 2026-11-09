Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева развелась: у ее мужа нашлась другая семья

Наталья Бочкарева оформила развод с бизнесменом Романом Гавриловым. Пара состояла в браке на протяжении семи лет.

Более того, влюбленные были венчаны. Однако проблемы в отношениях начались еще некоторое время назад. Тревожным звоночком для Натальи Бочкаревой стало неожиданное предложение супруга оформить брачный договор. Но актриса отказалась подписывать бумаги.

А потом бизнесмен подал на развод. Во время процесса стало известно, что у Романа Гаврилова есть другая семья. Эта новость стала страшным потрясением для Натальи Бочкаревой. "Для нее это был удар. Она глубоко была убеждена в том, что они все еще пребывают в отношениях", - сообщила ее адвокат Маргарита Гаврилова в программе "Ты не поверишь!".

Теперь актриса хочет подать иск в суд о разделе совместно нажитого имущества. "Она не хочет никому мстить, она очень плохо себя в этой связи чувствует. Она хочет, чтобы все прошло максимально интеллигентно, спокойно, без скандалов", - подчеркнула защитница Бочкаревой.

Сейчас актриса вместе с тремя детьми живет в съемном доме. Младший из них, сын Александр, появился на свет три года назад в браке с теперь уже бывшим мужем Романом.

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