Семь способов сэкономить на новогодних подарках

Сегодня вторник, 10 ноября, а это значит, что до Нового года остался 51 день.

Покупка новогодних подарков чаще всего становится самым настоящим испытанием для мозга и кошелька. Ниже несколько способов, как не разориться перед праздниками:

1. Составьте список: близким можно позволить дорогие подарки, друзьям – поскромнее, коллегам – символические.

2. Заранее определите бюджет подарков. Если не готовы тратить на покупку целую зарплату, то стоит пересмотреть свой выбор. Новый год – это про эмоции, а не про попытку удивить крутостью подарка. Ориентируйтесь на пользу и эмоции, а не на цену.

3. Собирайте наборы. Несколько связанных между собой вещей лучше, чем один крупный подарок.

4. Покупайте подарки заранее. В сезон цены взлетают до небес, а ассортимент заметно беднее.

5. Можно сделать подарки своими руками. Это выходит в разы дешевле, а эмоций дарит больше, чем покупная вещь.

6. Экономьте на упаковке. Можно упаковать подарки самостоятельно в крафтовую бумагу. А лучше всего достаньте подарочные коробки и пакеты, в которых вы получали подарки, и используйте их снова.

7. Можно подарить один подарок на группу людей, живущих вместе. Например, настольную игру, кулинарный набор или подписку на стриминговый сервис.