50 дней до Нового года: подарки, которым не рады

Сегодня среда, 11 ноября, а это значит, что до Нового года осталось ровно 50 дней.

Ассортимент новогодних подарков радует своим разнообразием, но некоторые могут вызвать недоумение или неловкость. Разберемся, что нельзя дарить в год Красной Огненной Козы.

1. Вещи, связанные с суевериями: ножи, часы, зеркала, кошельки, носовые платки и тапочки.

2. Алкоголь и сладкое: кто-то придерживается диеты, а кому-то нельзя по состоянию здоровья.

3. Слишком личные вещи: косметика, парфюмерия, нижнее белье. Здесь велик риск не угадать, что действительно подойдет человеку.

4. Домашние животные: это не игрушка, а ответственность на долгие годы.

5. Дешевые сувениры: статуэтки, вазочки и прочие вещи, которые "лишь бы что-нибудь подарить".

6. Подарки-намеки: средство для похудения, крем от морщин, шампунь от перхоти, книги из серии "как стать увереннее".

7. Подарки дому, а не человеку: женщине – сковородку, мужчине – набор отверток.