Заммэра Горбенко: массовые праздники спорта популяризируют активный образ жизни

Забег "Вместе", посвящённый Дню народного единства, прошел на ВДНХ 8 ноября. Массовые праздники спорта объединяют москвичей, отметил заместитель мэра столицы Александр Горбенко.

"Прошедший на ВДНХ массовый забег, приуроченный ко Дню народного единства, объединил множество людей. На старт выходили в том числе и дети, начиная с четырех лет, для некоторых из них этот старт стал первым в их жизни. А в целом каждый мог выбрать дистанцию в соответствии со своим уровнем подготовки. Отрадно, что пришедшие на ВДНХ и участники, и болельщики провели этот день в движении на широких аллеях выставки. Такие массовые праздники спорта имеют важное значение для столицы: они объединяют москвичей, популяризируют активный образ жизни и показывают, что спорт доступен каждому", — сообщил Александр Горбенко.

В забеге участие приняли участие как начинающие, так и опытные спортсмены. Организаторами мероприятия стали Всероссийская федерация легкой атлетики, а также столичный Департамент спорта.

Ранее сообщалось, что полумарафон "Моя столица" объединил более 30 тысяч участников и болельщиков. Он стал финальным в серии забегов проекта "Бегом по Золотому кольцу".