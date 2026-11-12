Пять советов, что делать с ненужными новогодними подарками

Сегодня четверг, 12 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 49 дней.

Раньше во времена дефицита любой подарок был желанным, ему всегда находили место в доме. Но в наше время избыток недорогих товаров привел к тому, что подарки перестали быть чем-то ценным. Ниже пять советов, что можно сделать с подарком, который вам не понравился или не подошел.

1. Передарить. Самое простое и очевидное. У этого явления даже есть свой термин – регифтинг. Новогодние праздники длинные – то, что было подарено в новогоднюю ночь, может быть с чистой совестью передарено в январе.

2. Адаптировать под себя. Ненужную чашку можно использовать как горшок для цветов, а из новогодних фигурок – основу для творчества.

3. Продать. Если вещи имеет ценность, то ее можно продать через соцсети или на специализированных площадках.

4. Выбросить. Помните, что хлам остается хламом, даже если он переехал в гараж, на антресоль или на дачу.

5. Отдать нуждающимся. Можно отнести ненужный подарок в церковь, в кризисные центры, благотворительные фонды, приюты. Предварительно стоит уточнить, какие именно вещи принимает организация.