ФСБ лишила гражданства России семерых иностранцев

Семерых уроженцев Центральной Азии и Закавказья лишили гражданства России за угрозу национальной безопасности и межнациональным отношениям.
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в понедельник, 9 ноября .
По данным ведомства, житель Забайкалья призывал к противостоянию с правоохранительными органами и формировал негативное отношение к армии среди своих земляков.
Житель Тамбовской области продвигал идеи национального превосходства и поддерживал идеи запрещенной в России организации.
Двое жителей Хакасии и житель Пермского края распространяли националистические высказывания об этнических русских.
В Тверской области мужчина попался на экономических преступлениях с использованием банковских карт несовершеннолетних россиян.
В Ивановской области мигрант спровоцировал массовую драку между выходцами из Центральной Азии и местными жителями.
Ранее стало известно, что правительство России установило размер квоты на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание в 2027 году. Квота сокращена с 3 802 до 3 010 разрешений. Резерв квоты, в свою очередь, урезан с 1 140 до 900 разрешений.