ФСБ лишила гражданства России семерых иностранцев

Семерых уроженцев Центральной Азии и Закавказья лишили гражданства России за угрозу национальной безопасности и межнациональным отношениям.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в понедельник, 9 ноября .

По данным ведомства, житель Забайкалья призывал к противостоянию с правоохранительными органами и формировал негативное отношение к армии среди своих земляков.

Житель Тамбовской области продвигал идеи национального превосходства и поддерживал идеи запрещенной в России организации.

Двое жителей Хакасии и житель Пермского края распространяли националистические высказывания об этнических русских.

В Тверской области мужчина попался на экономических преступлениях с использованием банковских карт несовершеннолетних россиян.

В Ивановской области мигрант спровоцировал массовую драку между выходцами из Центральной Азии и местными жителями.

Ранее стало известно, что правительство России установило размер квоты на выдачу иностранцам разрешений на временное проживание в 2027 году. Квота сокращена с 3 802 до 3 010 разрешений. Резерв квоты, в свою очередь, урезан с 1 140 до 900 разрешений.