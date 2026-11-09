Обгоревшая в пожаре Мария Шурочкина потеряла дар речи: скорую ей вызывали соседи

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, сестра певицы Нюши Мария Шурочкина серьезно пострадала при пожаре. Соседи вызвали скорую помощь, потому что сама она была в шоке.

Причиной пожара в квартире спортсменки стала вспышка паров биотоплива, которое используют для заправки биокамина.

Накануне, 8 ноября, поздно вечером Шурочкина пыталась заправить стоящий в квартире камин, не выключила один из приборов, что привело к моментальному возгоранию. Мгновенно на Марии загорелась одежда, а едкий дым сразу заполнил всю лестничную площадку жилого дома на улице Багрицкого, передает SHOT.

Тем не менее, чемпионка смогла выбраться из горящего жилья самостоятельно и даже сумела потушить на себе одежду. Кроме майки, другой одежды на Шурочкиной не было, она была вся красная, так как сильно обгорела. Из-за сильнейшего стресса Мария не могла вымолвить и слова, сообщает "МК". Медики экстренно доставили ее в больницу.

По некоторым данным, у Шурочкиной нет кожи на голове, шее, груди, животе, руках и кистях. Поэтому в этих местах нарушено кровообращение, из-за чего отмирают клетки и начинается некроз тканей. Не исключено, что ей понадобится несколько операций, в том числе по пересадке кожи.

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