Больная раком Алена Рапунцель вышла на связь из онкоцентра: "Боль меня уже не пугает"

Алена (Рапунцель) Савкина только летом узнала о страшном диагнозе, а уже проходит второй курс химиотерапии. По словам выпускницы "Дома-2" агрессивное лечение и постоянная боль довели ее до полного упадка сил. Многодетная мама в какой-то момент даже думала о том, чтобы сдаться.

"Хочу делиться не только хорошими результатами, но и честно говорить о том, как бывает страшно на этом пути. Я не всегда сильная, устаю и переживаю", — рассказала о своих эмоциях Рапунцель.

По словам Алены, она плакала от того, как ей было жалко себя. Она не могла говорить, не могла заниматься детьми, просто медленно угасала.

"Мой организм был нетронутым, здоровым. А тут он просто в один момент получил столько токсичности… Я думала, насколько мой организм сильный, машина. На тот момент состояние психологическое уже давало сильный сбой", — написала в посте звезда "Дома-2" в своем блоге.

Хуже всего Рапунцель дался момент, когда начали очень сильно выпадать волосы. Девушка была в отчаянии. В итоге она решила обрить голову прямо в онкоцентре. После этого Алена не могла смотреть на себя в зеркале.

"Потеряла волосы, это был один из самых тяжелых психологических моментов, я так хотела это отсрочить и не думать. Я боялась увидеть себя в зеркале и не принять. Я боялась, что буду некрасивой", — поделилась Савкина.

Но страдания были не напрасными. Последнее обследование показало, что организм положительно ответил на лечение. Благодаря высокодозной химиотерапии опухоль и пораженные лимфоузлы заметно уменьшились в размерах.

"Впереди у меня еще как минимум два курса химии. Боль меня уже не пугает. Но страх никуда не ушел…" — отметила Алена.