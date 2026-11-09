Представители "евротройки" могут присутствовать на переговорах по Украине

Представители стран "евротройки" - Великобритании, Франции и Германии - планируют присутствовать на трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта.

В Абу-Даби приедут советники по национальной безопасности, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Вероятнее всего они не будут непосредственно участвовать в переговорах. Их роль сведется к присутствию на переговорной площадке, утверждает источник.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут 10-11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский. В нее также войдут заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители двух управлений Генштаба ВС России Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.