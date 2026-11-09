Анастасия Макеева выставила беременный живот на всеобщее обозрение и вспомнила бывшую жену Малькова

44-летняя Анастасия Макеева сообщила радостную новость — она наконец-таки станет мамой. Звезда мюзиклов уже на последних месяцах беременности. Для ее мужа Романа Малькова малыш станет пятым ребенком.

Макеева счастлива, что совсем скоро родит первенца. Актриса с мужем по такому поводу устроили фотосессию. Анастасия предстала в нежном образе пудрового оттенка. Короткая блуза оголила животик. Роман в классическом костюме позировал рядом, положив руки на живот жены.

Макеева призналась, что переживает невероятные эмоции, а сама беременность не доставляет ей хлопот.

"Почти в 45 моя беременность, вопреки многим стереотипам, проходит достаточно легко. У меня не было токсикоза и многих трудностей, с которыми сталкиваются другие женщины. И за это я бесконечно благодарна Богу", — написала актриса на своей странице в соцсети.

Только одно огорчают будущую маму. Это прошлая семья ее возлюбленного. Экс-жена и дети Романа годами мотают Анастасии нервы. Не утихомирились они до сих пор.

"Уже шесть лет я испытываю давление со стороны людей из прошлой жизни моего супруга. Даже сейчас, в самый трепетный период, оно не прекращается. Пожалуй, это единственное, что всерьез тревожит меня на пути к материнству", — заявила Макеева.

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Напомним, что Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились шесть лет назад, когда мужчина делал ремонт на даче актрисы. Между ними вспыхнули чувства, примерно через год строитель позвал звезду экрана замуж, но выяснилось, что у Романа есть жена и четверо детей. Ради актрисы мужчина оставил свою семью. Макеева и Мальков не только зарегистрировали отношения в загсе, но и обвенчались.