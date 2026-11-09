Собянин: Завершено благоустройство четырех набережных в районе Хамовники

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс сообщил об обновлении и благоустройстве сразу четырех набережных в центре столицы. Это Пречистенская, Фрунзенская, Новодевичья и Ростовская набережные.

Они пользуются большой популярностью. Там много мест для отдыха, прогулок, занятий спортом, а также знаковых локаций, в том числе Лужники. 10 лет назад эти набережные благоустроили по новому стандарту. Расширили тротуары, обустроили велодорожки, спрятали под землю провода.

Вместе с другим набережными они составили 19-километровый пешеходный маршрут от Таганки до Москва-Сити. В этом году настала пора их отремонтировать.