В Склифе помогли пенсионеру с расслоением аорты

Александр Владимирович уже на ногах - спокойно ходит, разговаривает, шутит и строит планы. Казалось бы, рутинные действия. Но 10 дней назад этих простых радостей жизни мужчина мог лишиться. Навсегда.

Пенсионер отдыхал на даче, когда почувствовал сильную боль за грудиной. "Скорая" доставила в НИИ Склифосовского. Обследование выявило сразу несколько тяжелейших заболеваний: расслоение аорты, гематому в ее стенке, патологию трех сердечных клапанов. Сильно разрослась перегородка между желудочками, что мешало свободному оттоку крови.

Ситуация критическая. Любое промедление могло стать фатальным. Уже через полтора часа после приезда в больницу пациент оказался на операционном столе. Первым делом предстояло реконструировать часть аорты.

"Эта операция называется "замороженный хобот слона". Это протезирование всей грудной аорты гибридным отечественным протезом. Это сама по себе достаточно длительная процедура. Она связана с повышенными рисками, так как выполняется по экстренным показаниям. Она выполняется в условиях гипотермии - охлаждения до 27 градусов - и циркуляторного ареста, то есть когда кровообращение в организме останавливается полностью, за исключением кровоснабжения головного мозга", - рассказал Марат Сагиров, заведующий первым кардиохирургическим отделением НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

А ведь еще требовалось устранить дефекты сердечных клапанов и удалить лишнюю ткань межжелудочковой перегородки. Операция длилась 8 часов. Со всеми сложнейшими задачами хирурги справились виртуозно. Нормальное кровообращение было восстановлено. Скоро пациента сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. И уже на вторые сутки перевели из реанимации в стационар.

Повод для оптимизма действительно есть. Самочувствие хорошее, все показатели в норме. Пациент отправляется домой - спустя считаные дни после объемного хирургического вмешательства. О том, что его жизнь висела на волоске, теперь напоминают только заживающие швы.