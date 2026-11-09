На Арбате открылась фотовыставка "Курсанты в битве под Москвой"

На Арбате открылась фотовыставка под открытым небом "Курсанты в битве под Москвой", приуроченная к 85-летию сражений за столицу. Экспозиция рассказывает о подвиге тех, кот осенью 1941-го года встал на защиту подступов к столице.

Представлены редкие архивные материалы сводных отрядов московских военных училищ: уникальные документы, карты боевых действий курсантов, а ещё фотографии и письма.

А рядом - экспозиция, где можно узнать о современных памятных проектах, а также серьёзной исследовательской работе.