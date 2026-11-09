"У нее все руки прожженные, живот, лицо…": врачи в реанимации спасают сестру Нюши Марию Шурочкину

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, сестра певицы Нюши Мария Шурочкина серьезно пострадала при пожаре. Спортсменку спасают медики в реанимации.

Пожар произошел вечером 8 ноября в четырехкомнатной квартире Марии Шурочкиной. По предварительной версии, причиной возгорания стала неудачная заправка биокамина. Спортсменка сумела сбить с себя огонь и кинулась за помощью к другим жильцам.

Журналисты выяснили детали у соседей. "Открыли дверь, она бросилась на нас. Плакала, кричала: „Больно!“. Видимо, она что-то разжигала, у нее в руках был флакон — и он вспыхнул. У нее все руки прожженные, живот, лицо…" - сообщила соседка Шурочкиной Starhit.

Как передает Super, в настоящее время Мария находится в реанимации НИИ имени Склифосовского на интенсивной терапии для ожоговых больных из-за поражения тела.

По некоторым данным, у Шурочкиной нет кожи на голове, шее, груди, животе, руках и кистях. Поэтому в этих местах нарушено кровообращение, из-за чего отмирают клетки и начинается некроз тканей. Не исключено, что ей понадобится несколько операций, в том числе по пересадке кожи.

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