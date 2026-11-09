Песков: переговоры с Украиной и США в Абу-Даби пройдут без участия Европы

Переговоры в Абу-Даби пройдут без посредничества Европы.

В процессе будут участвовать только представители России, Украины и США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, у Вашингтона и Киева есть контакты с Европой, и, по всей, видимости, они выстраивают свой механизм координации, но сами переговоры пройдут в трехстороннем формате.

"Еще раз повторяю, речь идет о трехсторонних переговорах", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее издание Politico написало, что представители Франции, Великобритании и Германии намерены присутствовать на переговорах по Украине в Абу-Даби 10-11 ноября.