Топ-5 растений для спальни: подойдут идеально

Комнатные растения способны украсить интерьер и сделать спальню уютнее. Однако далеко не каждый цветок подходит для комнаты, в которой мы проводим значительную часть жизни. Рассказываем, какие пять растений стоит поставить в спальне, чтобы создать комфортную атмосферу для отдыха и крепкого сна.

Сансевиерия или тещин язык

Этот цветок весь день накапливает в листьях кислород, а ночью активно его выделяет, помогая вам лучше дышать. Растет цветок даже в темном месте, ему не нужно много воды, но требуется небольшой горшок.

Орхидеи

Эти цветы тоже выделяют ночью кислород, а их цветение не аллергенно. Но может возникнуть проблема — некоторые представители этих растений пахнут не самым приятным образом. Чтобы все было хорошо, и вас ничто не раздражало, выбирайте "Фаленопсис" — 90% таких орхидей не издают никаких ароматов.

Декабрист или зигокактус

Очень неприхотливое и полезное растение для спальной комнаты. Поговаривают, что эти цветы поглощают негативную энергию, так что если у вас денек на работе будет не самым приятным, "Декабристы" снимут все психологическое напряжение.

Фикусы

Для спальни подойдут фикусы с плотными листочками — они будут надежными хранителями сна. Фикусы умеют успокаивать ваши нервишки и создавать в воздухе медитативную атмосферу. Такое умиротворяющее растение особенно нужно тем, кто страдает от бессонницы. А ставить лучше у изголовья кровати.

Герань

Прекрасное растение не только для спальни, но и для любой комнаты. Ее эфирные масла успокаивают, снижают тревогу, улучшают сон. А еще оздоравливают! Ставить цветок лучше в солнечные места, в темных растение "потухнет".