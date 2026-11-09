Знаменитый стеклянный куб уже частично виден через строительные леса. Продолжается реставрация одного из самых необычных павильонов ВДНХ - №62 "Охрана природы". Его особенность в том, что закаленное стекло - часть несущей конструкции фасада.

"Здесь около 30 видов стекла. А если брать по количеству, то это около 25 тысяч только штук стекла, которые присутствуют для того, чтобы организовать внутреннюю и наружную нитку этого куба стеклянного", - пояснил Сергей Куприянов, главный архитектор проекта реставрации.

Павильон был построен в начале 50-х как витрина достижений советской стройиндустрии. Его архитектура поражала: центральная часть была выполнена из металлического каркаса, заполненного гранёными блоками. Изнутри конструкция выглядела особенно эффектно: свет проходил сквозь стены, и потолок словно парил в воздухе. Но со временем уникальное строение стало разрушаться.

"Стекло в 1954 году крепили на мастику, на герметик, назовем его так. Этот герметик рассохся. То есть практически вся вода, которая текла по фасаду, она затекала вовнутрь и больше еще разрушала эти металлические конструкции и основание этого куба", - рассказал Сергей Куприянов.

Чтобы отреставрировать металл, специалистам приходится демонтировать практически каждую стеклянную деталь, очищать и грунтовать конструкцию, а сильно поврежденные участки - заменять новыми.

"В настоящее время завершена реставрация уникальной мозаики из смальты, идет воссоздание горельефов на боковых крыльях павильона, а также в работе главное украшения павильона - центральная часть из блоков особой прочности, выполненных из художественного закаленного стекла. Реставраторы восстановили технологию и сейчас в реставрационных мастерских идет воссоздание этих блоков элементов, по этой уникальной технологии", - отметил Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы.

Приведены в порядок лепной декор, штукатурка, завершающий парапет на верхней отметке здания. И фигура строителя с капителью. Реставрация 62-го павильона - часть масштабного обновления ВДНХ.

Завершить работы планируется в следующем году. А значит, уже скоро один из самых оригинальных павильонов ВДНХ снова засияет всеми гранями своего стеклянного символа.