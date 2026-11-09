В Москве открыли памятную доску экономисту Николаю Кондратьеву

В Москве открыли памятную доску выдающемуся отечественному экономисту Николаю Кондратьеву. Он известен во всём мире как автор теории циклов, которая сохраняет свою актуальность на протяжении столетия. Его концепция позволяет провести анализ развития и составлять прогнозы.

Торжественная церемония прошла на Тверской улице. Именно там в первой половине прошлого века до реконструкции находился дом, в котором работал учёный.

Мероприятие приурочено к профессиональному празднику - Дню экономиста, который отмечается в России 11 ноября, и организовано Комплексом экономической политики Москвы.