Костенко рассказала про ребенка от Соседова: "Он боялся, что просто не потянет..."

Сергей Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри. Причиной смерти 58-летнего журналиста судмедэксперты назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг.

30 сентября с Сергеем простились на Троекуровском кладбище. После панихиды гроб с телом Соседова увезли в Подмосковье. Покой журналист обрел на Перепечинском кладбище рядом с отцом.

Он унес с собой не только репутацию одного из самых бескомпромиссных музыкальных критиков, но и личные тайны. Одна из них касается ребенка, которого Соседов так и не решился завести. Об этом спустя полтора месяца после его смерти рассказала женщина, которая была рядом и готова была стать матерью его детей, — подруга Марина Костенко.

"Я ему сказала, что готова родить ему ребенка, если он захочет. Я ему говорила, мол, не хочу быть маткой. Мне нужно было, чтобы у ребенка был отец, который берет за него ответственность. Я ему говорила, что не вытяну ребенка одна", - сообщила Костенко в программе Дениса Пархоменко "Как есть".

Она отметила, что Сергей Соседов не отказался сразу. Он признался, что очень хочет ребенка. Но музыкальный критик понимал, что слишком плохо себя чувствует. "Он сильно сдал за последнее время, он боялся, что просто не потянет ребенка", - высказала мнение подруга Соседова.

При этом она сообщила, что Сергей заморозил свой биоматериал.

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