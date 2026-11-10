Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Не откладывайте разговор о возврате денег, которые одолжили знакомому. Напомните о договоренности спокойно. Просить вернуть свое не должно быть неловко.

Тельцы

Сегодня Венера в гармоничном аспекте с Марсом. Принимайте комплименты без оправданий. Улыбнитесь и поблагодарите. Необязательно объяснять, почему похвала кажется вам незаслуженной.

Близнецы

Не меняйте свое решение только потому, что кто-то говорит увереннее. Попросите привести доводы. Громкий голос еще не делает человека правым.

Раки

Предложите ребенку самому выбрать занятие на вечер, если обычно решаете за него. Возможно, он хотел попробовать другое. Вам тоже будет интересно узнать.

Львы

Не соглашайтесь работать бесплатно только ради обещанных будущих возможностей. Уточните, что получите взамен. Любовь к делу не отменяет собственных интересов.

Девы

Меркурий еще ретрограден. Не удаляйте важные письма, пока вопрос не решен. Переписка пригодится для уточнений. Особенно если в обсуждении участвуют несколько человек.

Весы

Если близкий делится планами, не начинайте сразу искать недостатки. Спросите, чем его привлекла идея. Возможно, сейчас человеку важнее ваша поддержка.

Скорпионы

Не ругайте себя за то, что изменили мнение после новых сведений. Упрямо держаться за прежнее решение только ради последовательности совсем не обязательно.

Стрельцы

Дайте себе время освоиться в незнакомой компании, не требуя мгновенной легкости. Сегодня Луна переходит в ваш знак. Выберите для начала приветливого собеседника.

Козероги

Сохраните удачный результат своей работы, даже если он кажется обычным. Конкретный пример убедительнее списка хороших качеств. Позже он может пригодиться.

Водолеи

Не соглашайтесь передавать чужие претензии человеку, с которым сами не ссорились. Предложите поговорить напрямую. Иначе рискуете оказаться участником конфликта, который вас не касается.

Рыбы

Решая, чего хотите, не начинайте с вопроса, что подумают окружающие. Сначала прислушайтесь к себе. Возможно, чужое мнение для вас не так важно.