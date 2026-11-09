Глава Татарстана доложил Путину о развитии республики

Экономическое развитие Татарстана идет хорошими темпами, в том числе благодаря IT-отрасли. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину глава республики Рустам Минниханов на встрече в Кремле.

Положительную динамику фиксируют по всем основным показателям, включая валовой региональный продукт и объем промышленного производства. Выросла и строительная сфера.

Развиваются авиа- и судостроение. Власти уделяют большое внимание программе модернизации муниципального транспорта. В республике полностью обновили автопарк пожарных машин. В приоритете и вопросы газификации