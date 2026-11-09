Собянин рассказал о комплексной модернизации ГКБ №15 им. Филатова

Она открыла свои двери 45 лет назад, а сегодня переживает масштабную реконструкцию сразу нескольких корпусов. Несмотря на строительные работы, Филатовская больница ежедневно принимает пациентов. И вскоре оказание медицинской помощи выйдет на качественно новый уровень.

"Стационар станет высококлассным медицинским центром нового поколения. Современная инфраструктура и цифровые технологии расширят возможности оказания плановой экстренной, специализированной и высокотехнологичной помощи, а комфортные условия помогут в лечении пациентов и работе врачей. Филатовская больница - одна из лучших в городе и ключевая в Восточном административном округе, в котором живет больше 1,5 миллиона человек. В 2023 году здесь открылся один из шести городских флагманских центров, работающих по новому стандарту экстренной помощи. В 2025-м первых пациентов принял обновленный терапевтический корпус. Сейчас модернизируем сразу три корпуса больницы", - сообщил Сергей Собянин.

Основные силы строителей сейчас сосредоточены в главном корпусе на первом одиннадцатом и двенадцатых этажах. Здесь появится современный стационар кратковременного пребывания - хирургический и офтальмологический. Это позволит пациентам получать необходимую помощь без длительной госпитализации, а больнице - принимать больше людей.

"Человек приехал уже готовый с анализами, его здесь прооперировали с утра, он понаблюдался часа 2-3 в зависимости от патологии - и будет отпущен домой. На следующий день он приезжает, его опять же посмотрели - и отпустили этого пациента. То есть все это будет сделано для пациента", - отметил Валерий Вечорко, главный врач Городской клинической больницы №15 им О.М Филатова.

В роддоме появятся новое приемное отделение с мельцеровскими боксами, экстренная операционная, палаты патологии, реанимация для малышей и операционный блок. А размещение в составе многопрофильной больницы позволит одновременно привлекать разных специалистов - для пациенток с сопутствующими заболеваниями.

"Кроме того, в этот наш междисциплинарный центр входят отделения кардиологии, кардиохирургии, кардиореанимации и родильный дом. Поэтому в стенах одного учреждения беременные получат всю необходимую помощь от начала беременности и до выписки из родильного дома", - рассказала Ольга Конышева, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Городской клинической больницы №15 им О.М Филатова.

А вот после завершения работ в консультативно-диагностическом центре разместится межокружной центр рассеянного склероза, отделения офтальмологии и микрохирургии глаза, терапии и хирургии, а также Центр женского здоровья.

Модернизация Филатовской больницы - часть большой программы столичного здравоохранения. Всего к 2030 году в Москве будет построено свыше 40 новых и реконструировано более 175 действующих больничных корпусов.