Обнародована расшифровка последнего разговора пропавших Усольцевых: на походе в тайгу настаивал Сергей

Больше года прошло с момента пропажи Сергея, Ирины Усольцевых, их дочери Арины и собачки Лады. Семья отправилась в поход к горе Буратинка и пропала. До сих пор не удалось найти следы Усольцевых.

История исчезновения семьи обрастает все новыми подробностями. Как оказалось, Ирина вовсе не горела желанием идти в сложный и небезопасный поход. Ее уговорил муж.

Следователям удалось получить расшифровки последних телефонных разговоров пропавших супругов. Ирина и Сергей активно обсуждали предстоящий отдых.

"Место выбиралось Сергеем. Для Ирины это был некий сюрприз. То есть они какой-то период времени проживали в предвкушении к подготовке к этой поездке, активно это обсуждали, также постоянно обсуждали планы на будущее", — рассказала Яна Сырымбетова, представитель СК РФ по Красноярскому краю.

Уже на этапе планирования отпуска у Усольцевых возникли небольшие разногласия. Судя по расшифровкам, Ирина надеялась на более комфортный отдых.

"Она как принцесса, такая девочка-девочка. Ей хочется комфорта, красоты, антуража с точки зрения именно этих женских хотелок. Сергей — более такой приземленный, прагматичный, мужик, который любит лес", — охарактеризовала супругов представитель Сырымбетова.

Кроме того в рамках шоу "Новые русские сенсации" было восстановлено все, что происходило в последние часы перед исчезновение Усольцевых. Помощник директора турбазы Денис, где семья останавливались перед походом, оказался последним человеком, разговаривавшим с пропавшими.

По словам Дениса, Сергей и Ирина не собирались задерживаться в тайге, они планировали дойти только до одной скалы и быстро вернуться назад.

"Я с ними подошел прощаться, смотрю, вещи грузят в машину. Я говорю: „Какой план?“, он говорит: „Сейчас на Буратинку сбегаем и поедем домой“. Это финальная фраза была", — рассказал помощник директора турбазы.

Кроме того, Усольцев спрашивал, можно ли дойти до Ивановки через гору Баян. Сергей уточнял, сколько времени займет такой маршрут.

"Сколько времени, какой километраж, сложно, несложно. Я ему сразу все обозначил, что с ребенком на плечах — это будет очень сложно. Да и зачем? В один день он не уложится", — сообщил Денис.

Напомним, что следствие изначально рассматривало криминальную версию произошедшего с туристами, но как выяснилось, теперь в приоритете другая. Правоохранители полагают, что на семью напал медведь. Хищника могла привлечь собака. 12-летняя корги могла испугаться, залаять и спровоцировать этим медведя. Хищник скоре всего разорвал туристов, а останки утащил.