Странности в деле с дебошем Джигана: Самойлова заявила, что ничего не знает, а детей опрашивать запретила

Недавно стало известно, что в июле Джиган будучи в измененном сознании устроил стрельбу на территории своего загородного дома, около десяти часов удерживал собственных работников, а одного из них даже ранил.

Самое чудовищное, что в этот момент в доме находились и дети. Они прятались от Джигана в шкафах и звонили матери. Оксана Самойлова в этот момент была в Италии. Дети признавались в любви маме и боялись, что отец их сейчас убьет. К счастью, Джигана удалось успокоить, а потом отправить в реабилитационный центр в Израиль.

Однако не все так однозначно. Как утверждает Mash, дело отправили на дополнительную проверку из-за несоответствия в показаниях свидетелей.

Дело в том, что персонал не дает новые показания, а от прежних отказывается: якобы были слышны лишь громкие звуки, но никто не видел, чтобы Джиган стрелял или удерживал кого-либо в заложниках.

Кроме того, Оксана Самойлова заявила правоохранителям, что не находилась в момент стрельбы в стране, поэтому точно подтвердить факт происшествия не может. А опросить находившихся в доме детей она не разрешила.

Самое интересное, что когда к коттеджу приехали правоохранительные органы, им было сказано, что снимается клип, и тогда те уехали.

Теперь у следователей есть подозрения, что вся ситуация может быть подстроена для пиар-кампании.

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