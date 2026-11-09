Украина уже претерпела существенные изменения. На это указал в понедельник, 9 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментарий официального представителя Кремля последовал за заявлением президента США Дональда Трампа о том, что по результатам мирного урегулирования "Украина будет немного другой формы". Вдаваться в подробности политик не стал.

Дмитрий Песков в ответ на просьбы журналистов внести ясность предложил "адресовать ваши вопросы президенту Трампу".

Вместе с тем, говоря про "форму Украины", Песков указал на то, что "с точки зрения географии это уже другая страна", поскольку "реалии на земле очевидны" (цитаты по ТАСС).

В конце 2025 года источники сообщали, что американские власти выступают за создание демилитаризованной зоны в качестве варианта урегулирования вопроса о границах на Украине — это напоминает "корейский сценарий". Предполагалось, что подобный вариант упростит решение территориального вопроса.

Тем временем недружественная Европа продолжает пытаться ставить палки в колеса попыткам мирного урегулирования конфликта на Украине и обсуждать будущую архитектуру безопасности. Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о стремлении "сохранить существующую систему", которая "опирается на ЕС и НАТО".