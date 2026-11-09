Глава ЦБ рассказала о возвращении замороженных активов россиян

Вопрос возвращения россиянам их замороженных активов остается в поле внимания властей России. Об этом рассказала в понедельник, 9 ноября, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Как уточнила глава регулятора, значительную часть таких средств удалось "теми или иными способами через замещающие облигации и так далее вернуть нашим инвесторам".

Соответствующая работа будет продолжена, цитирует Эльвиру Набиуллину РИА Новости.

Накануне суд Люксембурга разрешил возвращать ценные бумаги россиян, которые персонально не находятся под санкциями Евросоюза, но пострадали от блокировки активов в рамках санкций против Национального расчетного депозитария (НРД). Осенью 2023 года Министерство финансов герцогства запретило размораживать такие средства. Однако суд встал на сторону россиян.

Между тем премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заверил, что Еврокомиссия впредь не станет предлагать экспроприацию замороженных активов России для финансирования Украины. По словам политика, тема изъятия российских активов для передачи киевскому режиму ушла с повестки — лишь лидеры отдельных стран Евросоюза "по незнанию" могут еще пытаться поднять этот вопрос.