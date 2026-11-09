Следователь по делу Усольцевых выступил с громким заявлением: "Они могут быть живы"

Сергей, Ирина Усольцевы, их дочь Арина и собачка Лада пропали в сентябре 2025 года. Семья отправилась в поход к горе Буратинка и исчезла. До сих пор не удалось найти следы Усольцевых.

Следствие изначально рассматривало криминальную версию произошедшего с туристами, но как выяснилось, теперь в приоритете другая. Правоохранители полагают, что на Усольцевых напал медведь. Хищника скорее всего привлекла собака. 12-летняя корги могла испугаться, залаять и спровоцировать этим медведя. Хищник скоре всего разорвал туристов, а останки утащил.

"До настоящего времени мы отрабатываем несчастный случай. Произошло несчастье в виде травмирования, замерзания, нападения диких животных. Даже при небольшом снежном покрове обнаружить место, где медведь прикопал людей, очень тяжело", — объяснила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

Но следователи не отказываются полностью от криминальной версии. Есть вероятность, что тела туристов тщательно спрятали, чтобы поисковые группы не смогли их обнаружить. Например, глубоко закопали или укрыли место валежником. "Могли скинуть в расщелину в скалах, где обнаружить и найти тоже достаточно тяжело", — отметила Сырымбетова.

Окончательного ответа на вопрос, что же случилось с Усольцевыми, пока нет. Более того, не исключается, что семья жива. Так, на вопрос журналиста, могут ли Усольцевы быть живы, старший следователь первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Василий Каптюк: "Поскольку у нас они не найдены, поэтому я считаю, что они могут быть живы. Это тоже нельзя исключать".