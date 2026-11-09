Село Васильковое Запорожской области - теперь под российским контролем. Триколор водрузили бойцы группировки войск "Восток". В результате освобождения населенного пункта в соседней Барвиновке силы ВСУ окружены с флангов.

Противника гонят с насиженных мест с помощью артиллерии. Лучше всего для этих целей подходит самоходная установка "Акация". Несколько прицельных выстрелов и опорные пункты врага больше не представляют угрозы.

"За сутки противник потерял до 190 военнослужащих, семь автомобилей, четыре станции спутниковой связи "Старлинк", 33 БПЛА самолетного типа и 24 пункта управления беспилотной авиацией", - сообщил Дмитрий Миськов, офицер пресс-центра группировки "Восток".

На Ореховском направлении группировка войск "Днепр" наносит удары по укрепрайонам ВСУ из самоходных установок "Нона С". Враг несет серьезные потери и личного состава, и техники. Уничтожены по меньшей мере 14 автомобилей и несколько станций радиоэлектронной борьбы.

Группировка войск "Центр" в своей зоне ответственности полностью контролирует небо. Переносные зенитные ракетные комплексы "Верба" сбивают беспилотники на средних и малых высотах. Крупнокалиберные пулеметы создают огневую завесу во время отражения массированных налетов БПЛА врага.

Регулярно навещают врага и наши "птички". Дроны закидывают мощные боезаряды в глубокий тыл, оставляя передний фланг противника без поддержки.

В Днепропетровской области штурмовые отряды группировки войск "Восток" зачищают опорные пункты. Противнику отступать практически некуда. Подвезти боевикам продовольствие и боеприпасы ВСУ тоже не могут. Все грузовики и робототехнические комплексы незамедлительно уничтожают.

Во время зачистки укрепрайонов противнику предлагают сложить оружие. Если сопротивление продолжается, блиндажи забрасывают противотанковыми минами. Исход боя предрешен.

Бой ведут исключительно малыми группами. С неба все просматривается, и оставаться незамеченными становится все труднее. Потому бойцы идут на хитрость - сначала отвлекают противника, а затем атакуют с фланга. В результате таких тактических действий штурмовые подразделения расширили зону контроля и создали условия для дальнейшего продвижения группировки "Восток" в Днепропетровской области.