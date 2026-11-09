Наш гимн на чемпионате мира по прыжкам на батуте не звучал с 2019 года. Сначала Всемирное антидопинговое агентство одним махом наказало весь российский спорт и лишило сборные страны права принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Допускали лишь отдельных спортсменов и только под нейтральным флагом. После начала СВО международные федерации, смешав спорт и политику, отыгрывались на наших чемпионах. Только в ноябре этого года российская сборная по прыжкам на батуте вернулась на чемпионат мира. И впервые за 7 лет выступала под национальным флагом.

Сборная России по итогам чемпионата мира по прыжкам на батуте стала сильнейшей на планете. В общекомандном зачете завоевала шесть золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали. Такого результата у страны не было 19 лет! Наши батутисты смогли обойти главных претендентов на лидерство - китайцев. Причем у них же дома, где, по идее, все вокруг должно способствовать победе хозяев.

На появившихся в Сети кадрах британские спортсменки, занявшие второе место в синхронных прыжках, тепло поздравляют победительниц: Анжелу Бладцеву и Марию Михайлову. Говорят, даже пытались сделать это на русском.

Владимир Путин назвал выступление россиян в Китае блестящим. А рядовые комментаторы просто не сдерживали эмоций.

Голодные до медалей, которых их по политическим мотивам лишали последние годы, наши чемпионы теперь собирают урожай заслуженных наград по всему миру. Из Парижа, с чемпионата Европы по водным видам спорта, наши пловцы привезли 19 медалей. На юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште российские синхронисты завоевали 9 золотых и одну бронзовую медаль. Сборная страны выиграла общекомандный зачет.

Пять лет наших спортсменок не пускали на чемпионат мира по художественной гимнастике. Но они не растеряли ни силу духа, ни форму. И, несмотря на активное сопротивление ФРГ, русские одержали очередную победу на немецкой земле. Во Франкфурте-на-Майне сборная России завоевала командное золото мирового первенства.

Во Франкфурте наши спортсменки выступали без гимна и без флага. Триколор запретили и трибунам. Но сборная чувствовала поддержку. Ведь овации, которыми встречали их выступления, организаторы запретить не смогли.

А это уже Белград. Впервые за 7 лет российская сборная выиграла командный зачет на чемпионате Европы по дзюдо. Финальное противостояние было с титулованными соперниками из Грузии. Но итоговый счет разгромный: 4:1 в нашу пользу. Наши дзюдоисты были официально допущены к стартам без ограничений. И в честь наших чемпионов звучал российский гимн.

Возвращение на лед Александры Трусовой стало настоящей сенсацией и символом стойкости и несгибаемости русских спортсменок. Фигуристка поразила весь мир грандиозным выступлением после родов и четырехлетней паузы. Она исполнила четверной лутц и завоевала серебро международного Гран-при Китая.

Народную любовь к русским спортсменам не остановят никакие барьеры и запреты международных федераций. После выступления Русской Ракеты - так называют Трусову - зрители забросали лед на арене игрушками.