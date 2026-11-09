Певица Нюша приехала в больницу к пострадавшей в пожаре сестре Марии Шурочкиной

Сегодня, 9 ноября, стало известно, что сестра певицы Нюши Мария Шурочкина стала жертвой пожара. Она получила страшные ожоги у себя дома и была доставлена в реанимацию НИИ имени Склифосовского.

Пожар произошел вечером 8 ноября в четырехкомнатной квартире Марии Шурочкиной. По предварительной версии, причиной возгорания стала неудачная заправка биокамина. Спортсменка сумела сбить с себя огонь и кинулась за помощью к другим жильцам.

По словам соседей, Шурочкина плакала от боли и просила помощи. Те вызвали скорую. Сама Мария была в шоковом состоянии и не могла толком говорить. Прибывшие медики увезли ее в больницу.

Сейчас стало известно, что в клинику приехала сестра Шурочкиной, певица Нюша, а также ее родные. Они прошли через главные ворота и скрылись в здании знаменитой больницы, передает Starhit.

"Она сейчас в реанимации, голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку", - заявила артистка Super.

Отметим, что Нюша и Мария Шурочкина единокровные сестры: у них один отец, продюсер Владимир Шурочкин, но разные матери.

По некоторым данным, у Шурочкиной нет кожи на животе, руках и кистях. Поэтому в этих местах нарушено кровообращение, из-за чего отмирают клетки и начинается некроз тканей. Не исключено, что ей понадобится несколько операций, в том числе по пересадке кожи.

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