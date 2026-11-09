Названы представители ЕК и Евросовета в Абу-Даби

Объединенная Европа намерена отправить своих представителей в Абу-Даби, где планируются переговоры между Россией, Украиной и США по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом рассказали в понедельник, 9 ноября, в Брюсселе.

Источники утверждают, что Еврокомиссию будет представлять шеф офиса фон дер Ляйен Бьерн Зайберт, а Европейский совет — главный внешнеполитический советник председателя Анна-Мария Бурна.

Руководитель пресс-службы ЕК Паула Пинью подтвердила, что высший исполнительный орган Евросоюза осведомлен о кандидатурах представителей, но не в курсе формата их участия в переговорах, сообщает РИА Новости.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен написала в социальных сетях, что европейцы "обсуждали продолжающиеся мирные усилия и переговоры в Абу-Даби, где ЕС будет присутствовать рядом со своими партнерами".

Однако в Кремле подчеркнули, что переговоры в Абу-Даби будут носить трехсторонний характер — представителей Европы туда никто не приглашал и выделять место за столом переговоров не собирается.

30 октября помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков уточнял, что сам факт появления европейцев в Абу-Даби в день переговоров еще не означает их участие в мероприятии. Как заявил представитель Кремля "Коммерсанту", "если они купят билеты на самолет, прилетят в Абу-Даби и будут где-то там крутиться, то, значит, им время от времени те же самые украинцы, да даже те же самые американцы будут, может, что-то докладывать".