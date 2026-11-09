Запад делает бездоказательные заявления о якобы планах нападения России на другие государства, чтобы отвлечь внимание от негативных тенденций в своих странах. Об этом рассказал в понедельник, 9 ноября, секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу.

Как напомнил политик, "наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин не единожды сказал о том, что никто никуда наступать не собирается". Однако недружественные России страны педалируют тему "российской угрозы", чтобы отвлечь внимание собственных избирателей от внутриполитических проблем, особенно в ФРГ и Франции.

Шойгу указал на то, что европейские лидеры вместо решения собственных проблем утверждают: "Россия сейчас собирается на нас нападать, давайте все деньги вот туда, на помощь Украине, и руками Украины будем противодействовать России" (цитаты по РИА Новости).

Ранее Министерство обороны Великобритании воинственно отреагировало на слова президента России Владимира Путина о том, что Москва не стремится к конфронтации с НАТО и не вынашивает агрессивных планов. Глава военного ведомства Уэс Стритинг заявил, что "мы могли бы отнестись к этим заверениям более серьезно, если бы прямо сейчас не происходили боевые действия в Европе".

Тем временем представитель командования спецназа бундесвера Андреас Кюне рассказал, что Германия ведет подготовку сил специального назначения своей армии к потенциальному военному конфликту с Россией. При этом подготовка ведется к длительным операциям: во время учений исходят из того, что на начальном этапе предполагаемого конфликта операции не будут иметь определенного срока завершения.