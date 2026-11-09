Гарри и Меган нашли способ утереть нос Уильяму и Кейт: попыток помириться большее будет

Герцог и герцогиня Сассекские очень рассчитывали, что после возвращения в Великобританию королевская семья примет их с распростертыми объятиями. Но это не случилось. Гарри и Меган даже не получили приглашение на празднование Рождества в Сандрингеме.

Как рассказал друг супругов изданию The Sunday Times, в этом году Гарри и Меган устроят праздник у себя дома. При этом они намерены прежде всего учитывать пожелания матери герцогини, Дории Рэгланд. Если американка не сможет прилететь в Британию, то герцоги отправятся к ней.

"Что касается Дня благодарения и Рождества, они поступят так, как захочет Дория. Им очень хотелось бы, чтобы она приехала в Великобританию и провела праздники вместе с ними здесь. Но в конечном итоге они будут там, где захочет находиться она", — сообщил друг пары.

По словам источника, Гарри и Меган больше не планируют проводить Рождество вместе с остальными членами британской королевской семьи.

"Они не будут праздновать Рождество с королевской семьёй. Да и как это вообще могло бы произойти? Они прекрасно понимают, что такая встреча оказалась бы слишком неловкой и слишком сложной для всех. Кроме того, они знают, что приглашения не последует, и совершенно не собираются его ждать", — добавил друг супругов.

Более того, Гарри и Меган больше не рассчитывают на рождественское примирение с королём Карлом III и другими родственниками. Сассекские уже подготовили альтернативные планы празднования Рождества в Великобритании. По словам источника, супруги хотят продемонстрировать совершенно иной подход к публичной жизни представителей королевской семьи. Гарри и Меган просто щелкнут по носу Кетрин и Уильяма.

"Они хотят показать, что для того, чтобы оставаться королевскими особами, вовсе не обязательно иметь дворец, роскошный бальный зал или устраивать пышные банкеты. Они стремятся, чтобы их воспринимали как современных, открытых и доступных людей, близких к обычным гражданам. Именно в этом направлении они теперь намерены двигаться", — заявил источник.