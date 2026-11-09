Полезно знать: "Эффективная транспортная система" / Аэропорты

На любые расстояния – с комфортом. Авиация помогает делать регионы России ближе друг к другу. Чтобы путешествовать было удобнее, а маршрутная сеть расширялась, по национальному проекту "Эффективная транспортная система" обновляют взлетно-посадочные полосы, перроны и диспетчерские вышки.

Так, в Петропавловске-Камчатском не только модернизировали инфраструктуру, но и построили новое здание аэровокзала. Оно в пять раз больше прежнего и рассчитано на 1100 пассажиров в час. А в Махачкале открыли вторую взлетно-посадочную полосу. Теперь здесь готовы принимать даже самые большие самолеты. Дагестан сможет посетить больше туристов.

В Якутии для многих населенных пунктов авиация – единственный круглогодичный способ добраться до других городов. В регионе уже модернизировали 11 аэропортов, и работа в этом направлении продолжается.

Всего с 2019 года обновлена инфраструктура 36 воздушных гаваней. У россиян появляется все больше возможностей для комфортных и безопасных путешествий и деловых поездок. А экономика регионов получает новые стимулы развития.