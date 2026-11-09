Россия не изолирована от остального мира, невзирая на многочисленные усилия Запада. Такое заявление сделал глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре вскоре после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Как отметил премьер-министр королевства в интервью изданию Politico, приходится признать очевидный факт: добиться изоляции России западным государствам так и не удалось.

Стёре также подчеркнул, что бессмысленно "жить месяц за месяцем, думая, что эта война закончится, если Европа не будет вести переговоры с Москвой". Глава норвежского кабмина призвал избавиться от иллюзий, а также выразил надежду на то, что голос Европы касательно конфликта на Украине "дойдет до российского руководства".

Ранее американская газета The New York Times опубликовала материал о провале попыток Запада по изоляции России на мировой арене, указывая на обширные международные контакты президента России Владимира Владимира Путина, который "возвращается на главную сцену мировой политики".

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркивал, что "12% населения мира не могут изолировать крупнейшую страну, у которой так много друзей по всему миру".