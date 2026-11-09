Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) может не рассчитывать на пополнение запасов перехватчиков для комплексов Patriot как минимум до 2027 года. Об этом предупреждают западные средства массовой информации.

Как пишет Bloomberg, европейские запасы ракет PAC-2 и PAC-3 для американских комплексов находятся на минимальном уровне, поэтому армии стран Европы не желают отдавать остатки Украине без твердых гарантий от Вашингтона по компенсации переданных киевскому режиму боеприпасов.

Организовать выпуск американских ракет непосредственно на Украине так и не удалось, а проект пяти европейских стран по созданию дешевых систем ПВО остался на бумаге, указывает агентство.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подтверждал, что "по-прежнему существует значительная нехватка перехватчиков для систем Patriot". Он уверял, что у Соединенных Штатов есть все возможности для решения этой проблемы, а также требовал, чтобы "США, как и другие наши партнеры, действовали в соответствии с принципами".

При этом финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема написал в соцсетях, что страны Запада колеблются в вопросе поставки Украине дополнительных ракет Patriot, тем самым "Украине не дают ни воевать, ни заключать мир".