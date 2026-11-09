Российская делегация вылетела в Абу-Даби на трехсторонние переговоры с участием Украины и США, пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.

В состав российской делегации на трехсторонних переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби, которые пройдут 10–11 ноября, входят:

• Владимир Мединский - помощник президента России (глава делегации);

• Сергей Рябков - заместитель министра иностранных дел;

• Михаил Галузин - заместитель министра иностранных дел;

• Игорь Костюков - начальник Главного управления Генерального штаба ВС России;

• Юрий Жигарловский — заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России;

Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров проинформировал, что в ОАЭ направилась украинская делегация.

Прежде Сергей Лавров обозначил главную тему грядущих переговоров в Абу-Даби. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".