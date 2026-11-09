Кремль уточнил повестку переговоров в Абу-Даби

Тему редкоземельных металлов не будут обсуждать на трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию, запланированных в Абу-Даби. Об этом рассказал в понедельник, 9 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос о том, входит ли вопрос редкоземельных металлов в повестку мероприятия, в рамках которого встретятся представители России, Украины и США, сообщает RTVI.

В начале октября стало известно, что американо-украинский фонд заключил первую сделку в рамках соглашения о природных ресурсах. По словам представителя Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC) Конора Коулмана, совокупная стоимость проектов может достигать 70 миллионов долларов, 30 миллионов из них планируется вложить в совместную инвестиционную платформу с украинской BGV Group.

Между тем директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский отмечал, что Москва открыта к совместным с американской стороной экономическим проектам, если это будет нам выгодно.

Руководитель Американской торговой палаты в России AmCham Роберт Эйджи, которого цитирует РИА Новости, подтверждал, что "мы обсуждали некоторые проекты, какие-то там наши действия совместные". Он заверил в стремлении Соединенных Штатов к улучшению отношений с Россией: "Мы работаем на это, уже давно работаем".