Добрые и смышленые: Лукашенко пристраивает бездомных котят со своей малой родины

Президент Беларуси Александр Лукашенко помог обрести дом маленьким бездомным котятам. Об этом рассказали журналисты проекта "Пул Первого".

В Telegram-канале "Пула Первого" появилось видео, запечатлевшее главу государства с котятами в поселке Александрия Могилевской области — на малой родине президента Беларуси.

Желающим обрести пушистого друга предложили взять домой одного из этих малышей: "Очень ласковые, веселые и контактные... А еще котята очень смышленые: два раза в день приходят на рубку дров к президенту в Александрии, ведь знают, что здесь их не обидят".

За дальнейшей судьбой этих "милейших и добрых котиков" будет следить сам президент, пообещали журналисты.

Ранее белорусский лидер рассказывал, что не терпит жестокого обращения с животными, поскольку они "самые близкие, надежные и порядочные", а также "никогда не предадут". Лукашенко выражал убежденность в том, что его мнение разделяет большинство сограждан: "Население же всё-таки, подавляющее большинство, особенно белорусы, — это люди жалостливые. Они к животным хорошо относятся" (цитаты по БелТА).

Любовь Александра Лукашенко видна и в его отношении к собственному питомцу — шпицу Умке. Белоснежный песик сопровождает политика практически во всех поездках и мероприятиях. Когда белорусский лидер окунался в крещенскую иордань, Умка очень переживал за любимого хозяина.