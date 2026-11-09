Алибасов отказался хоронить Федосееву-Шукшину

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября. Народной артистке РСФСР было 88 лет. Свои последние дни она провела в больнице. Вдова Василия Шукшина находилась в тяжелом состоянии, медики боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Похоронят Лидию Николаевну на Новодевичьем кладбище рядом со вторым мужем Василием Шукшиным. Траурная церемония пройдет 11 ноября.

Последний муж артистки Бари Алибасов не приедет на похороны. Об этом заявил сам продюсер. Он принял это сложное решение по одной важной причине — ему больно осознавать, что Федосеевой-Шукшиной больше нет.

"Ну не могу я смотреть на лицо человека, которого помню живым, в гробу. Не хочу, чтобы это было последним воспоминанием, это ведь уже не стереть", — поделился Бари Каримович в беседе с NEWS.ru.

Алибасов отметил, что Лидия Николаевна для него навсегда осталась сияющей и жизнерадостной. Он не хочет омрачать засевший в памяти образ.

"У меня последнее воспоминание о Лиде: как мы сидим за праздничным столом, вспоминаем Новый год. И я хочу, чтобы оно со мной осталось", — рассказал Бари Каримович

Напомним, Бари Алибасов стал пятым и последним мужем Лидии Федосеевой-Шукшиной. Они сыграли свадьбу в 2018 году, хотя дружили много лет. Брак сопровождали скандалы, супруги появлялись на ток-шоу, где выясняли отношения. В 2021 году актриса и продюсер развелись.