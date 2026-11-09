Заммэра Горбенко: "Кубок сильнейших" стал ключевым элементом в системе подготовки гимнасток высокого уровня

Финал международной серии по художественной гимнастике "Кубок сильнейших" состоялся с 6 по 8 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер. Спортсменки разыграли медали заключительного этапа, а также определили обладателей главного трофея по итогам всего сезона, сообщили организаторы мероприятия.

"Художественная гимнастика - один из ведущих видов спорта в России и в мире. Российские спортсменки в нем особенно сильны. Турнир "Кубок сильнейших", который проходит в Москве с 2022 года, стал ключевым элементом в системе подготовки и отбора гимнасток самого высокого уровня, способствуя развитию и популяризации этого вида спорта как в нашей стране, так и за ее пределами. Все регионы нашей страны привезли на соревнования свои сильнейшие составы, поэтому по мастерству участников эти соревнования можно сравнить с чемпионатами Европы и мира. Наши девушки продемонстрировали на нем блестящие результаты", - сказал заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

Кубок включал три отборочных этапа, которые прошли в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. В столичный финал вышли по 15 лучших гимнасток в индивидуальной программе среди юниорок и сениорок. В групповых упражнениях право на участие получили по 12 команд в каждой возрастной категории.