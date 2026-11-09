Российские бойцы нанесли новые удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, задействованным в интересах укронацистов.

Как уточняет Минобороны России в своем "Макс"-канале, в порту Одесса был поражен логистический центр "Сухой порт", предназначенный для хранения и распределения грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в акватории Черного моря в 141 километре к юго-западу от Одессы поражен сухогруз с вооружением и военным имуществом для бандеровцев.

Российские военные наносят удары по объектам, связанным с украинской "оборонкой" и армией, тогда как Вооруженные силы Украины намеренно бьют по гражданской инфраструктуре и мирному населению. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркивал, что киевский режим продолжает свою террористическую деятельность при поддержке Запада, при этом Украина не готова обсуждать долгосрочные решения, которые принесли бы устойчивый и стабильный мир.

Украинский политолог Олег Соскин отметил, что поскольку киевский режим не в состоянии защититься от ударов ВС России, он должен открыть украинские границы, а не пытаться убедить население в том, что "ничего страшного, Украина переживет эту зиму, пройдет ее". По мнению эксперта, способность страны в нынешнем состоянии выжить в морозы вызывает большие вопросы.