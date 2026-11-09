Россия осведомлена о планах недружественных западных стран по блокаде Калининградской области — попытки реализовать такое намерение станет прямым путем к катастрофе. Об этом предупредил в понедельник, 9 ноября, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Как подчеркнул дипломат, наша страна фиксирует рост злонамеренной и провокационной активности Запада на Балтике — в частности, российскому судоходству создаются препятствия в нарушение норм международного права, что уже привело к ряду опасных инцидентов.

Россия пытается избежать нового конфликта, но не ценой ущемления своих интересов, предупредил Рябков. В частности, попытки угрожать Калининградской области — неотъемлемой части нашего государства — получат надлежащий отпор. Всеми необходимыми средствами мы будем обеспечивать ее безопасность, заверил политик.

Замминистра также отверг инсинуации, распространяемые недругами о якобы "российской агрессии". Как напомнил дипломат, "Россия эти войны не начинала, она их заканчивала, порой во вражеской столице, принимая на себя ответственность за послевоенное устройство", сообщает РИА Новости.

Ранее помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал, что президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области. Если в НАТО "начнут какие-то агрессивные военные действия — пожалеют об этом", предупреждал политик.