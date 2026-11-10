В ночь на 10 ноября над российскими регионами сбили 155 БПЛА

Российские системы ПВО сбили за минувшую ночь 155 вражеских беспилотников.

Дроны были уничтожены в небе над Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Смоленской областями, а также над Краснодарским краем и Крымом.

Все беспилотники были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.

В Смоленске в результате отражения атаки пострадал мужчина. От обломков поврежден гаражный кооператив и несколько автомобилей.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 430 БПЛА.