Армия России нанесла новые удары по украинским тылам. В ответ на террористические атаки ВСУ по нашим гражданским объектам поражены военные цели в Николаеве, Днепропетровске и Черкасской области. Полным ходом идет наступление в зоне спецоперации.

С воздуха противника громит армейская авиация. На кадрах - сверхманёвренный Су-35. Истребители надежно прикрывают вертолетные группы, которые ежедневно наносят удары по пунктам временной дислокации боевиков.

Постоянный мониторинг позиций ВСУ ведут расчеты войск беспилотных систем. Это кадры из Харьковской области - операторы БПЛА обнаружили и ликвидировали замаскированную артустановку врага. На кадрах объективного контроля - прямое попадание в цель.

А это Днепропетровский участок фронта - по позициям неприятеля бьет гаубица Д-30. Огонь артиллерии - мощная поддержка для наступающих штурмовиков.