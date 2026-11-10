Спас жизни раненых бойцов: новые подвиги героев СВО

Новые примеры героизма и отваги российских бойцов в ходе СВО. Младший сержант Денис Аликебедов подвозил боеприпасы мотострелковым подразделениям и, заметив вражеский дрон-камикадзе, увёл автомобиль из-под удара. Во время движения он еще несколько раз подвергался атакам БПЛА, но благодаря профессиональным навыкам вождения ни один беспилотник не поразил технику. Груз был доставлен на передовую.

Младший сержант Александр Демин спас жизни раненых бойцов. Добравшись до сослуживцев, он оказал им помощь и начал эвакуацию. Заметив два ударных дрона, Александр ликвидировал их из стрелкового оружия и доставил военнослужащих в указанную точку.