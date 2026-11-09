Европа фактически является стороной, которая в настоящее время финансирует и поддерживает Украину, поэтому европейцы должны быть представлены за столом переговоров по украинскому урегулированию. Такое заявление сделал в понедельник, 9 ноября, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По словам политика, "если будет достигнуто мирное соглашение, которое также определит архитектуру безопасности Европы, то вполне естественно, что Украина и Европа должны быть за столом переговоров и что все, что касается нас, должно согласовываться с нами" (цитата по РИА Новости).

Между тем один из американских переговорщиков по Украине, зять президента США и бизнесмен Джаред Кушнер заявил, что достижение всеобъемлющего и прочного урегулирования потребует прямого взаимодействия между Россией и Европой. Представитель Соединенных Штатов объяснил это тем, что дискуссия пойдет "по более широким мерам безопасности, которые их (европейцев) затрагивают".

Кушнер подтвердил, что он и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф до начала трехсторонних переговоров в Абу-Даби между Россией, Украиной и Соединенными Штатами пообщаются с европейскими союзниками по НАТО.

В Кремле подчеркивали, что переговоры в Абу-Даби будут носить прежний трехсторонний формат — европейцам места за столом переговоров нет, учитывая их неконструктивный настрой. При этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил убежденность в том, что рано или поздно в столицах европейских государств дозреют до диалога на принципах равной и неделимой безопасности, прагматизма, взаимного учета интересов.